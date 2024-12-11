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Голден Стейт може спробувати обміняти ЛеБрона або Батлера

Олексій Погорелов — 11 грудня 2024, 18:45
Голден Стейт може спробувати обміняти ЛеБрона або Батлера
ЛеБрон Джеймс та Джиммі Батлер
BasketNews

Голден Стейт Ворріорз найближчим часом можуть зробити спроби обміняти ЛеБрона Джеймса або Джиммі Батлера.

Про потенційний гучний трейд повідомляє журналіст ESPN Браян Віндхорст.

Нещодавно з'явилася інформація, що "воїни" хочуть знайти другу зірку в пару до Стефа Каррі. Можливими варіантами для цього стали зірки Лейкерс та Маямі.

"Ворріорз були дуже активними у пошуках зіркового гравця. Влітку вони приглядалися до кількох інших зірок. І якщо Джиммі Батлер буде доступний, і "воїни" відчують, що їм потрібне підсилення, це може статися.

Але хто ще є в їхньому списку? Це ЛеБрон Джеймс. І я знаю, що це одна з найбільш захоплюючих можливостей в лізі. Це чудовий сценарій, про який варто подумати. "Воїни" мріяли про пару ЛеБрона зі Стефом Каррі та Дреймондом Гріном ще з минулого року. Вони зробили запит, але в лютому їм відмовили", – сказав Віндхорст.

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Він також розповів, що трейд Джеймса до Голден Стейт відбудеться тільки якщо "Король" дасть на це свою згоду.

"Це було до того, як Леброн зіграв зі Стівом Керром та Стефом Каррі і виграв золоту медаль влітку. Тож вони, безумовно, стежитимуть за ситуацією, і я не думаю, що вони щось роблять, не знаючи, що ці двері зачинені.

Але я б сказав, що з ЛеБроном все залежить від нього. У нього є пункт про заборону обміну, і він не дав жодних ознак того, що хоче, аби Лейкерс робили щось, окрім оновлення складу, який у них є".

Можливо, що Ворріорз також отримають Бронні Джеймса, оскільки було повідомлення, що батько та син будуть йти в одному "пакеті" у випадку обміну ЛеБрона.

Голден Стейт Леброн Джеймс

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