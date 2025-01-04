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ЛеБрон побив ще один рекорд НБА, цього разу перевершивши 22-річне досягнення Джордана

Олексій Погорелов — 4 січня 2025, 13:27
ЛеБрон побив ще один рекорд НБА, цього разу перевершивши 22-річне досягнення Джордана
Майкл Джордан та ЛеБрон Джеймс
ClutchPoints

Суперзірка Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс вийшов на перше місце в історії НБА за кількістю матчів, у яких він набрав 30+ очок.

Про це ліга повідомила на своєму сайті.

Минулої ночі 30 очок "Короля" допомогли "озерникам" перемогти Атланту (119:102). Для 40-річного Джеймса ця гра стала 563-ю в кар'єрі, що стало новим рекордом НБА.

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Він перевершив досягнення великого Майкла Джордана, яке трималося 22 роки. На рахунку Ем Джея 562 матчі з 30+ очками.

Варто також зазначити, що ЛеБрон також обійшов Дірка Новіцкі (1 522) та став четвертим у рейтингу гравців за загальною кількістю проведених матчів. Поєдинок проти Хоукс став для Джеймса 1 523-м.

За 48 ігор до кінця регулярного сезону форвард ще може встигнути вийти на друге місце, яке посідає Карім Абдул-Джаббар (1 560). Між ними йде Вінс Картер (1 541).

Раніше ЛеБрон Джеймс привітав свого молодшого сина Брайса, який визначився із університетом, який він представлятиме у наступному сезоні NCAA.

Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Майкл Джордан НБА

Леброн Джеймс

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