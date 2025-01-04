ЛеБрон побив ще один рекорд НБА, цього разу перевершивши 22-річне досягнення Джордана
Суперзірка Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс вийшов на перше місце в історії НБА за кількістю матчів, у яких він набрав 30+ очок.
Про це ліга повідомила на своєму сайті.
Минулої ночі 30 очок "Короля" допомогли "озерникам" перемогти Атланту (119:102). Для 40-річного Джеймса ця гра стала 563-ю в кар'єрі, що стало новим рекордом НБА.
Він перевершив досягнення великого Майкла Джордана, яке трималося 22 роки. На рахунку Ем Джея 562 матчі з 30+ очками.
Варто також зазначити, що ЛеБрон також обійшов Дірка Новіцкі (1 522) та став четвертим у рейтингу гравців за загальною кількістю проведених матчів. Поєдинок проти Хоукс став для Джеймса 1 523-м.
За 48 ігор до кінця регулярного сезону форвард ще може встигнути вийти на друге місце, яке посідає Карім Абдул-Джаббар (1 560). Між ними йде Вінс Картер (1 541).
Раніше ЛеБрон Джеймс привітав свого молодшого сина Брайса, який визначився із університетом, який він представлятиме у наступному сезоні NCAA.