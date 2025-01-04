Сакраменто з Ленем переміг Мемфіс, Лейкерс здолав Атланту в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на 4 січня в Національній баскетбольній асоціації сезону-2024/25 відбулися 9 матчів.

Сакраменто, за який виступає український баскетболіст Олексій Лень, здобув перемогу над Мемфісом. Українець провів на майданчику майже 10 хвилин, заробив 4 очки та 1 підбирання.

Чинний чемпіон НБА Бостон на виїзді виявився сильнішим за Г'юстон, а лідер Східної конференції Клівленд обіграв Даллас завдяки 34 очкам, які заробив центровий Еван Моблі.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

4 січня

Детройт – Шарлот 98:94 (26:31, 26:34, 32:17, 14:12)

Торонто – Орландо 97:106 (24:37, 26:25, 18:26, 29:18)

Нью-Орлеан – Вашингтон 132:120 (29:37, 33:31, 35:29, 35:23)

Оклахома-Сіті – Нью-Йорк 117:107 (33:30, 21:36, 26:22, 37:19)

Г'юстон – Бостон 86:109 (31:37, 25:28, 16:17, 14:27)

Даллас – Клівленд 122:134 (21:32, 32:37, 32:31, 37:34)

Денвер – Сан-Антоніо 110:113 (30:32, 22:28, 38:27, 20:26)

Сакраменто – Мемфіс 138:133 (46:32, 32:40, 24:28, 36:33)

Лейкерс – Атланта 119:102 (31:28, 34:29, 31:29, 23:16)

Нагадаємо, НБА оголосила найкращих гравців за підсумками грудня.