Молодший син ЛеБрона визначився з університетом, за який він гратиме в NCAA

Брайс Джеймс, молодший син суперзірки Лейкерс ЛеБрона Джеймса, оголосив, що виступатиме в NCAA у складі Університету Арізони.

Про це 17-річний баскетболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Сам ЛеБрон також зробив пост, у якому привітав свого сина зі знаковою подією.

"Вітаю, Максимусе (середнє ім'я Брайса)! Дуже пишаюся тобою", – написав "Король".

Нагадаємо, що сам чотириразовий чемпіон НБА ніколи на грав на рівні університетів. Він одразу після школи виставив свою кандидатуру на Драфт НБА.

А його старший син Бронні виступав за Університет Південної Каліфорнії. Після першого року він вийшов на драфт, де його обрали Лейкерс.

У першому матчі цього сезону ЛеБрон та Бронні стали авторами історичного досягнення, як перший дует батька та сина, які зіграли в одній грі за одну команду.

Раніше ЛеБрон Джеймс заявив, що він спроможний грати на найвищому рівні ще 5-7 років, проте він не планує цього робити.