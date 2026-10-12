Я робитиму все, що потрібно команді: Леброн – про перевагу своєї гри у Філадельфії

Леброн Джеймс розповів про свою роль у Філадельфії в сезоні-2026/27.

Слова баскетболіста цитує Courtside Buzz.

"Я робитиму все, що потрібно команді. Перевага моєї гри в тому, що я можу робити все. Буквально все", – сказав Джеймс.

Зазначимо, що "Король Джеймс" став гравцем "Севенті Сіксерс" влітку. Він перейшов на правах вільного агента після завершення контракту з Лос-Анджелес Лейкерс.

Напередодні Леброн дебютував за Філадельфію в передсезонному матчі проти Брукліна. В ньому 41-річний баскетболіст провів на майданчику 18 хвилин, протягом яких набрав десять очок, зробив чотири підбирання та віддав п'ять результативних передач.

Раніше наставник команди Нік Нерс розповідав, якою бачить роль зіркового гравця в "Севенті Сіксерс".