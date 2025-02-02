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ЗМІ заявили, що Девіса обміняли через розчарування ЛеБрона в ньому – Джеймс звинуватив їх у брехні

Олексій Погорелов — 2 лютого 2025, 15:23
ЛеБрон Джеймс та Ентоні Девіс
ЛеБрон Джеймс та Ентоні Девіс
ClutchPoints

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс негативно відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що "озерники" нібито погодилися обміняти Ентоні Девіса в Даллас на Луку Дончича через те, що "Король" розчарувався у бігмені.

Своє невдоволення цією інформацією Джеймс висловив у соцмережах.

CBS Sports опублікували фрагмент етеру, в якому інсайдер НБА Білл Рейтер заявив, що ЛеБрон розчарувався у Девісі, і саме через це Лейкерс погодилися на пропозицію Маверікс.

"Ви бл**ть брешете!!!", – написав ЛеБрон, додавши емодзі Піноккіо та клоуна.
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Нагадаємо, що Даллас, Лейкерс та Юта провели тристоронній обмін, в результаті якого Лука Дончич став одноклубником ЛеБрона Джеймса, а Ентоні Девіс приєднався до Кайрі Ірвінга та Клея Томпсона.

Це стало вже після того, як Лос-Анджелес розгромив Нью-Йорк у матчі регулярного сезону НБА.

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Леброн Джеймс

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