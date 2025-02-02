Юта без Михайлюка переграла Орландо, Лень не взяв участі в поразці Сакраменто від Оклахоми

У ніч з 1 на 2 лютого відбулась низка матчів Національної баскетбольної асоціації.

Так, Сакраменто без Олексія Леня без особливих шансів поступилось Оклахомі.

У паралельному матчі Юта перемогла Орландо Сіті. Легкий форвард Джаз Святослав Михайлюк також провів весь матч на лаві для запасних.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

2 лютого

Індіана – Атланта 132:127 (40:24, 28:40, 31:31, 33:32)

Юта – Орландо 113:99 (31:21, 28:26, 26:22, 28:30)

Шарлотт – Денвер 104:107 (20:27, 26:27, 35:36, 23:17)

Міннесота – Вашингтон 103:105 (26:27, 31:31, 20:25, 26:22)

Оклахома – Сакраменто 144:110 (36:31, 46:24, 31:35, 31:20)

Х'юстон – Бруклін 98:110 (23:26, 15:27, 26:30, 34:27)

Нью-Йорк – Лейкерс 112:128 (32:32, 22:27, 35:32, 23:37)

Сан-Антоніо – Маямі 103:105 (33:33, 23:27, 26:25, 21:20)

Портленд – Фінікс 127:108 (31:27, 30:19, 37:33, 29:29)

Зазначимо, що сьогодні вночі стало відомо про великий трейд в НБА, за підсумками якого зірка Далласа стане гравцем Лейкерс.