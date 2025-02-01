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Харден подолав позначку в 8 тисяч передач, чим вписав себе в історію НБА

Олексій Погорелов — 1 лютого 2025, 23:16
Джеймс Харден у грі з Шарлотт
Джеймс Харден
Getty Images

Зірковий захисник Кліпперс Джеймс Харден став тринадцятим гравцем в історії НБА, який віддав за кар'єру 8 000+ передач.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

Це відбулося минулої ночі під час матчу проти Шарлотт (112:104), у якому "Борода" зібрав 14 очок, 5 підбирань та 10 передач.

У клубі "8 000+ передач за кар'єру" окрім Хардена серед чинних гравців є ЛеБрон Джеймс, Кріс Пол та Расселл Вестбрук.

Варто також зазначити, що Харден став другим найшвидшим гравцем, який має 26 000+ очок, 8 000+ передач та 6 000+ підбирань.

У цьому показнику 35-річний баскетболіст (1 117 матчів) випередив ЛеБрона (1 121 матч). Рекорд належить Оскару Робертсону, якому знадобилося для цього 983 гри.

Нагадаємо, що сьогодні Кліпперс провели обмін з Ютою Святослава Михайлюка. За підсумками трейду команду змінили чотири баскетболісти.

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