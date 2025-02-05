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Це здавалось чимось нереальним, – Леброн прокоментував сенсаційний обмін Дончича

Володимир Максименко — 5 лютого 2025, 10:49
Леброн прокоментував трейд Дончича
ЛеБрон Джеймс
Instagram ЛеБрона Джеймса

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс прокоментував гучний трейд між його франшизою та Далласом, за підсумками якого Лука Дончич приєднався до легенди НБА.

Слова баскетболіста наводить BBC.

"Коли я вперше про це, то подумав, що це фейк. Такий обмін здавався чимось нереальним. До мене дійшло, що це правда, лише коли я побачив Луку на тренуванні.

Він великий гравець. Йому лише 25 років, його пік ще попереду. Я дуже щасливий, що такий виконавець гратиме зі мною в одній команді.

Щиро кажучи, для мене це все досі трохи сюрреалістично", – резюмував Леброн.

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Зазначимо, що до Маверікс за умовами обміну відправились Ентоні Девіс, Макс Кріста та драфт-пік першого раунду 2029 року.

Раніше сам Дончич прокоментував свій обмін у Лейкерс.

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