Це здавалось чимось нереальним, – Леброн прокоментував сенсаційний обмін Дончича
ЛеБрон Джеймс
Instagram ЛеБрона Джеймса
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс прокоментував гучний трейд між його франшизою та Далласом, за підсумками якого Лука Дончич приєднався до легенди НБА.
Слова баскетболіста наводить BBC.
"Коли я вперше про це, то подумав, що це фейк. Такий обмін здавався чимось нереальним. До мене дійшло, що це правда, лише коли я побачив Луку на тренуванні.
Він великий гравець. Йому лише 25 років, його пік ще попереду. Я дуже щасливий, що такий виконавець гратиме зі мною в одній команді.
Щиро кажучи, для мене це все досі трохи сюрреалістично", – резюмував Леброн.
Зазначимо, що до Маверікс за умовами обміну відправились Ентоні Девіс, Макс Кріста та драфт-пік першого раунду 2029 року.
Раніше сам Дончич прокоментував свій обмін у Лейкерс.