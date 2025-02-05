Це здавалось чимось нереальним, – Леброн прокоментував сенсаційний обмін Дончича

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс прокоментував гучний трейд між його франшизою та Далласом, за підсумками якого Лука Дончич приєднався до легенди НБА.

Слова баскетболіста наводить BBC.

"Коли я вперше про це, то подумав, що це фейк. Такий обмін здавався чимось нереальним. До мене дійшло, що це правда, лише коли я побачив Луку на тренуванні.



Він великий гравець. Йому лише 25 років, його пік ще попереду. Я дуже щасливий, що такий виконавець гратиме зі мною в одній команді.



Щиро кажучи, для мене це все досі трохи сюрреалістично", – резюмував Леброн.