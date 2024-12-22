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ЛеБрон у матчі з Сакраменто Леня побив ще один рекорд Абдул-Джаббара

Олексій Погорелов — 22 грудня 2024, 09:22
ЛеБрон у матчі з Сакраменто Леня побив ще один рекорд Абдул-Джаббара
ЛеБрон Джеймс
Bleacher Report

Зірка Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс через кілька днів перевершив чергове досягнення легенди НБА Каріма Абдул-Джаббара.

Про це повідомляє ліга у соцмережах.

У матчі проти Сакраменто (103:99) "Король" набрав 32 очки, 7 підбирань, 6 передач та 4 перехоплення.

Ця гра стала для Джеймса вже 1 510-ю, в якій він набрав 10+ очок, що стало новим рекордом НБА. На рахунку Абдул-Джаббара 1 509 таких ігор.

Нагадаємо, що кілька днів тому ЛеБрон Джеймс став гравцем з найбільшою кількістю зіграних хвилин за всю історію НБА.

А після цього досягнення 39-річний баскетболіст розповів, як його одноклубники відреагували на цю подію.

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