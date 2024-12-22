Михайлюк з рекордом сезону допоміг Юті перемогти, Голден Стейт обіграв Міннесоту: результати НБА

Минулої ночі у дії Національної баскетбольної асоціації були майже всі команди ліги – 24 колективи зустрілися на майданчиках у матчах регулярного сезону.

У першій грі вечора Сакраменто Олексія Леня програв у клатчі Лейкерс. Сам український центровий знаходився на паркеті всього три секунди.

Маямі вів +22 на початку четвертої чверті гри з Орландо. Проте Меджик видали щось неймовірне, відігравшись та дозволивши супернику набрати всього 8 очок за 12 хвилин.

Святослав Михайлюк показав свою найрезультативнішу гру сезону, набравши 18 очок. Це допомогло Юті перемогти на виїзді Бруклін.

Клівленд вдома розгромив Філадельфію, Міннесота вдома не втримала Голден Стейт, аа Фінікс примудрився програти Детройту.

НБА – регулярний сезон

22 грудня

Сакраменто – Лейкерс 99:103 (26:31, 27:25, 24:25, 22:22)

Орландо – Маямі 121:114 (28:40, 28:36, 28:30, 37:8)

Атланта – Мемфіс 112:128 (27:43, 22:30, 27:27, 36:28)

Бруклін – Юта 94:105 (24:19, 21:31, 18:25, 31:30)

Клівленд – Філадельфія 126:99 (30:30, 36:25, 33:21, 27:23)

Мілуокі – Вашингтон 112:101 (36:36, 27:14, 23:22, 26:29)

Міннесота – Голден Стейт 103:113 (15:26, 22:24, 38:29, 28:34)

Новий Орлеан – Нью-Йорк 93:104 (28:28, 21:17, 26:33, 18:26)

Чикаго – Бостон 98:123 (28:28, 26:33, 23:32, 21:30)

Даллас – Кліпперс 113:97 (23:22, 31:18, 20:26, 39:31)

Сан-Антоніо – Портленд 114:94 (25:20, 35:24, 27:25, 27:25)

Фінікс – Детройт 125:133 (26:41, 33:23, 35:39, 31:30)

Нагадаємо, що недавно був опублікований список номінантів на потрапляння до Зали слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта.