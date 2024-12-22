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Михайлюк з рекордом сезону допоміг Юті перемогти, Голден Стейт обіграв Міннесоту: результати НБА

Олексій Погорелов — 22 грудня 2024, 08:56
Михайлюк з рекордом сезону допоміг Юті перемогти, Голден Стейт обіграв Міннесоту: результати НБА
Ентоні Едвардс та Бадді Гілд
Голден Стейт

Минулої ночі у дії Національної баскетбольної асоціації були майже всі команди ліги – 24 колективи зустрілися на майданчиках у матчах регулярного сезону.

У першій грі вечора Сакраменто Олексія Леня програв у клатчі Лейкерс. Сам український центровий знаходився на паркеті всього три секунди.

Маямі вів +22 на початку четвертої чверті гри з Орландо. Проте Меджик видали щось неймовірне, відігравшись та дозволивши супернику набрати всього 8 очок за 12 хвилин.

Святослав Михайлюк показав свою найрезультативнішу гру сезону, набравши 18 очок. Це допомогло Юті перемогти на виїзді Бруклін.

Клівленд вдома розгромив Філадельфію, Міннесота вдома не втримала Голден Стейт, аа Фінікс примудрився програти Детройту.

НБА – регулярний сезон
22 грудня 

Сакраменто – Лейкерс 99:103 (26:31, 27:25, 24:25, 22:22)

Орландо – Маямі 121:114 (28:40, 28:36, 28:30, 37:8)

Атланта – Мемфіс 112:128 (27:43, 22:30, 27:27, 36:28)

Бруклін – Юта 94:105 (24:19, 21:31, 18:25, 31:30)

Клівленд – Філадельфія 126:99 (30:30, 36:25, 33:21, 27:23)

Мілуокі – Вашингтон 112:101 (36:36, 27:14, 23:22, 26:29)

Міннесота – Голден Стейт 103:113 (15:26, 22:24, 38:29, 28:34)

Новий Орлеан – Нью-Йорк 93:104 (28:28, 21:17, 26:33, 18:26)

Чикаго – Бостон 98:123 (28:28, 26:33, 23:32, 21:30)

Даллас – Кліпперс 113:97 (23:22, 31:18, 20:26, 39:31)

Сан-Антоніо – Портленд 114:94 (25:20, 35:24, 27:25, 27:25)

Фінікс – Детройт 125:133 (26:41, 33:23, 35:39, 31:30)

Нагадаємо, що недавно був опублікований список номінантів на потрапляння до Зали слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта.

Атланта Бруклін Вашингтон Голден Стейт Детройт Клівленд Кліпперс Лос-Анджелес Лейкерс Мемфіс Грізліс Мілуокі Орландо Портленд Сан-Антоніо Філадельфія Фінікс Чикаго Маямі Гіт Новий Орлеан Нью-Йорк Нікс Сакраменто Кінгс Бостон Селтікс Міннесота Тімбервулвз Даллас Маверікс НБА Юта Джаз

НБА

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