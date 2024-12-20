Леброн перевершив досягнення легендарного Абдул-Джаббара
ЛеБрон Джеймс
The Athletic
Зірковий форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс встановив рекорд НБА за кількістю зіграних хвилин у матчах регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє NBA.
Леброн у матчі з Сакраменто перевершив досягнення легендарного Каріма Абдул-Джаббара за кількістю зіграних хвилин в історії ліги, додавши ще один великий рекорд до своєї кар’єри.
Тепер на рахунку 39-річного нападника 57 471 хвилин у матчах регулярного чемпіонату НБА, в Абдул-Джаббара залишилось 57 446 хвилин.
Раніше з'явилася інформація, що ЛеБрон Джеймс може об'єднатися зі Стефом Каррі у Голден Стейт.