Леброн перевершив досягнення легендарного Абдул-Джаббара

Зірковий форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс встановив рекорд НБА за кількістю зіграних хвилин у матчах регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє NBA.

Леброн у матчі з Сакраменто перевершив досягнення легендарного Каріма Абдул-Джаббара за кількістю зіграних хвилин в історії ліги, додавши ще один великий рекорд до своєї кар’єри.

Тепер на рахунку 39-річного нападника 57 471 хвилин у матчах регулярного чемпіонату НБА, в Абдул-Джаббара залишилось 57 446 хвилин.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the NBA's all-time leader in TOTAL MINUTES PLAYED in the regular season! pic.twitter.com/XsiKE57OjB — NBA (@NBA) December 20, 2024

Раніше з'явилася інформація, що ЛеБрон Джеймс може об'єднатися зі Стефом Каррі у Голден Стейт.