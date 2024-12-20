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Леброн перевершив досягнення легендарного Абдул-Джаббара

Олександр Булава — 20 грудня 2024, 10:45
Леброн перевершив досягнення легендарного Абдул-Джаббара
ЛеБрон Джеймс
The Athletic

Зірковий форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс встановив рекорд НБА за кількістю зіграних хвилин у матчах регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє NBA.

Леброн у матчі з Сакраменто перевершив досягнення легендарного Каріма Абдул-Джаббара за кількістю зіграних хвилин в історії ліги, додавши ще один великий рекорд до своєї кар’єри.

Тепер на рахунку 39-річного нападника 57 471 хвилин у матчах регулярного чемпіонату НБА, в Абдул-Джаббара залишилось 57 446 хвилин.

Раніше з'явилася інформація, що ЛеБрон Джеймс може об'єднатися зі Стефом Каррі у Голден Стейт.

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