ЛеБрон – про свій рекорд: Гравці Лейкерс послали мене та назвали старим

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс розповів, як інші гравці каліфорнійського клубу відреагували на його новий рекорд.

Слова 39-річного форварда наводить BasketNews.

Джеймс перевершив досягнення великого Каріма Абдул-Джаббара, ставши гравцем з найбільшою кількістю зіграних хвилин в історії ліги.

"Один з тренерів зайшов і привітав мене. Мої товариші по команді сказали: "Пішов ти". Вони сказали мені, що я дуже старий. Це дуже крута честь.

Я міг робити це на високому рівні протягом двох десятиліть, і я продовжую вносити своє ім'я в книги рекордів цієї гри, яку я так люблю, і найкращої ліги у світі. Це дуже круто", – сказав ЛеБрон.