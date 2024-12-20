ЛеБрон – про свій рекорд: Гравці Лейкерс послали мене та назвали старим
Лідер Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс розповів, як інші гравці каліфорнійського клубу відреагували на його новий рекорд.
Слова 39-річного форварда наводить BasketNews.
Джеймс перевершив досягнення великого Каріма Абдул-Джаббара, ставши гравцем з найбільшою кількістю зіграних хвилин в історії ліги.
"Один з тренерів зайшов і привітав мене. Мої товариші по команді сказали: "Пішов ти". Вони сказали мені, що я дуже старий. Це дуже крута честь.
Я міг робити це на високому рівні протягом двох десятиліть, і я продовжую вносити своє ім'я в книги рекордів цієї гри, яку я так люблю, і найкращої ліги у світі. Це дуже круто", – сказав ЛеБрон.
Варто зазначити, що ЛеБрон був не єдиним, хто відзначився історичним досягненням минулої ночі.
Зірковий розігруючий Голден Стейт Стеф Каррі записав на свій рахунок ще один рекорд франшизи. Причому це сталося у грі, яка стала найгіршою за всю кар'єру "Шефа".