Стівен Ей Сміт: ЛеБрон не заслуговує грати з Каррі

Журналіст ESPN Стівен Ей Сміт висловив своє послання ЛеБрону Джеймсу, якого пов'язують з потенційним обміном у Голден Стейт, де він об'єднається зі Стефом Каррі.

Слова одіозного журналіста наводить BasketNews.

"Я не хочу цього бачити, бо ЛеБрон Джеймс не заслуговує на це. ЛеБрон Джеймс не заслуговує бути зі Стефом Каррі, і ось чому: залиш свій зад тут, у Лос-Анджелесі...

У тебе був Кентавіус Колдвелл-Поуп, у тебе був Кайл Кузма, у тебе був Монтрезл Харрелл, у тебе був Алекс Карузо, і що ти зробив? Ти відпустив всіх цих гравців, бо тобі потрібен був твій хлопець Расселл Вестбрук. Він не дуже добре виглядав у складі Лейкерс і ти цього хотів", – сказав Стівен.