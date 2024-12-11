Визначились символічна збірна та MVP шостого тижня Суперліги

Визначено символічну збірну та MVP шостого тижня української Суперліги з баскетболу.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Символічна збірна Суперліги 7 – 10 грудня

Маркіз Джексон (Старий Луцьк) – 22.0 очка, 6.0 підбирання, 3.5 передачі, 2.5 перехоплення (РЕ 19.5)

Павло Буренко (Київ-Баскет) – 16.0 очка, 4.0 передачі, 3.5 підбирання (РЕ 12.0)

Михайло Бублик (Кривбас) – 22.0 очка, 5.5 підбирання, 3.0 передачі (РЕ 19.5)

Сергій Кузнецов (Прикарпаття-Говерла) – 16.0 очка, 7.5 підбирання, 6.5 передачі, 2.0 перехоплення (РЕ 20.0)

Ілля Дмитренко (Запоріжжя) – 16.0 очка, 9.0 підбирання, 3.0 блок-шота (РЕ 21.0)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – 13.5 очка, 7.5 підбирання, 2.0 передачі, 1.5 перехоплення (РЕ 17.5).

MVP ігрового тижня визнано форварда Дніпра Станіслава Тимофеєнка. Капітан чемпіонів України допоміг своїй команді здобути чергові перемоги в межах регулярного чемпіонату та продовжити переможну серію дніпрян в сезоні 2024/25 до 8 матчів.

Тимофеєнко продемонстрував стабільну гру, набравши 12 очок, 8 підбирань, 4 передачі та 2 перехоплення за 20 хвилин в матчі проти Старого Луцька (91:58) та записавши до активу 15 очок та 7 підбирань в центральному матчі тижня проти Рівного (88:66).

У цих матчах Тимофеєнко реалізував 70.6% кидків з гри та продемонстрував середній рейтинг ефективності 17.5 балів.