Кавай відновив тренування після травми
Кавай Леонард
Bleacher Report
Зірка Кліпперс Кавай Леонард відновив тренування після травми, яку отримав напередодні сезону НБА.
Про це повідомляє ESPN.
У вівторок відбулась перша тренувальна сесія легкого форварда з травня.
"Він виконував атакувальну та захисну роботу, але без контакту", - розповів головний тренер Кліпперс Тайрон Лю.
Очікується, що баскетболіст зможе взяти участь в матчах через два тижні.
Нагадаємо, у травні Кавай переніс операцію на коліні. Форвард навіть не поїхав на Олімпіаду-2024 через бажання краще підготуватись до нового сезону НБА.
Раніше головний тренер Кліппер висловився про трудову етику Кавая Леонарда.