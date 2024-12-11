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Кавай відновив тренування після травми

Володимир Максименко — 11 грудня 2024, 15:54
Кавай відновив тренування після травми
Кавай Леонард
Bleacher Report

Зірка Кліпперс Кавай Леонард відновив тренування після травми, яку отримав напередодні сезону НБА.

Про це повідомляє ESPN.

У вівторок відбулась перша тренувальна сесія легкого форварда з травня.

"Він виконував атакувальну та захисну роботу, але без контакту", - розповів головний тренер Кліпперс Тайрон Лю.

Очікується, що баскетболіст зможе взяти участь в матчах через два тижні.

Нагадаємо, у травні Кавай переніс операцію на коліні. Форвард навіть не поїхав на Олімпіаду-2024 через бажання краще підготуватись до нового сезону НБА.

Раніше головний тренер Кліппер висловився про трудову етику Кавая Леонарда.

Кліпперс Кавай Леонард НБА

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