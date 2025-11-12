Тренер Далласа підтримав рішення Гаррісона про обмін Дончича в Лейкерс – Чаранія

Головний тренер Даллас Маверікс Джейсон Кідд знав та схвалив сенсаційний трейд Луки Дончича в Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це розповів інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Вчора, 11 листопада, власник Далласа Патрік Дюмон вирішив звільнити Ніко Гаррісона з посади генерального менеджера клубу через провальний старт регулярного сезону та негативний фон, який утворився навколо нього після обміну Дончича на Ентоні Девіса на початку лютого цього року.

Спочатку вважалося, що про цей обмін практично ніхто не знав, у тому числі Джейсон Кідд. Але, за словами Чаранії, усі у фронт-офісі Мавс, в тому числі тренер, знали про це. Більше того, Кідд ще й схвалив трейд, з якого почався розвал фіналіста НБА 2024 року.

"У цій організації було повне узгодження (щодо обміну). Від власників до Ніко Гаррісона, його співробітників і тренера Джейсона Кідда", – сказав Чаранія.

Цікаво, що це повідомлення від Шемса викликало хвилю обурення серед фанатів Далласа. В Інтернеті вони закликали піти з клубу всіх, хто погодився на трейд Дончича, у тому числі Джейсона Кідда.

