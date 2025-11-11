Даллас звільнить генменеджера Гаррісона, який обміняв Дончича в Лейкерс – ESPN

Клуб НБА Даллас Маверікс невдовзі звільнить генерального менеджера Далласа Ніко Гаррісона.

Про це інформує ESPN.

Зауважимо, що саме Гаррісон стояв за сенсаційним обміном лідера Далласа Луки Дончича на Ентоні Девіса. Пізніше він сказав, що не шкодує про це рішення. В підсумку він став найбільш ненависною персоною для вболівальників Маверікс. Фанати на кожній грі скандували "Звільніть Ніко".

Ймовірною причиною звільнення може стати невдалий старт команди в новому сезоні НБА. У команди лише три перемоги при вісьмох поразках.

Нагадаємо, Даллас видав один з найгірших стартів регулярки у своїй сучасній історії. Вигравши матч проти Вашингтона, Мавс зуміли піднятися з останнього місця. Наразі Даллас йде передостаннім в турнірній таблиці Західної конференції.