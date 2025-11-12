США проти Світу: НБА оприлюднила новий формат Матчу всіх зірок-2026

НБА та профспілка баскетболістів повідомили, у якому форматі проходитиме наступний Матч всіх зірок.

Про це йдеться на сайті ліги.

Як і повідомлялося раніше, НБА вирішила спробувати новий формат, відмовившись від міні-турніру чотирьох команд, який був впроваджений на МВЗ-2025. Для головної події зіркового вікенду 2026 року вигадали дещо нове.

Формат МВЗ-2026

три команди: дві команди США та одна команда Світу;

турнір проходитиме за круговою системою: будуть зіграні чотири матчі по 12 хвилин;

після трьох матчів, коли кожна команда зіграє з кожним суперником, до фіналу вийдуть дві команди з найкращими результатами;

якщо у всіх трьох команд буде результат 1-1, то до фіналу вийдуть дві команди з кращою різницею очок;

у першому матчі зіграють команди США №1 та США №2, у другому – Світ проти США №1, у третьому – Світ проти США №2;

загалом на МВЗ-2026 поїдуть 24 гравці, по 12 з кожної конференції, без прив'язки до позиції.

НБА

Варто зазначити, що принцип обрання гравців, які поїдуть на МВЗ, не змінився. Буде проводитися голосування (фанати 50%, гравці 25%, ЗМІ 25%). Обиратимуться п'ять гравців, які виходитимуть у стартовому складі, та сім резервістів.

Але в голосуванні буде й нововведення, враховуючи специфіку формату МВЗ. У разі, якщо результат голосування не призведе до балансу "16 американців/8 іноземців (можуть включати американців, які мають зв'язки з іншими країнами як Джоел Ембіід чи Паоло Банкеро)", комісар НБА Адам Сільвер може додати гравців, щоб досягти необхідного мінімума (в одній з команд може бути більше восьми гравців).

2026 NBA ALL-STAR GAME TO FEATURE NEW U.S. VS. WORLD COMPETITION



– Two U.S. Teams and One World Team in Round-Robin Tournament With Four 12-Minute Games –



NEW YORK, Nov. 11, 2025 – The National Basketball Association (NBA) and the National Basketball Players Association (NBPA)… pic.twitter.com/UaG5eUnU89 — NBA (@NBA) November 12, 2025

Нагадаємо, що зірковий вікенд НБА 2026 року проходитиме з 13 по 15 лютого в Інглвуді в "Інтуїт Доум", домашній арені Лос-Анджелес Кліпперс.

Раніше даний формат проведення МВЗ підтримав Віктор Вембаньяма – молодому лідеру Сан-Антоніо Сперс дуже сподобалася ця ідея.