Сакраменто визначився із новим генеральним менеджером
Скотт Перрі
НБА
Сакраменто визначились із новим генеральним менеджером, який замінить звільненого Монте МакНейра.
Про це повідомляє ESPN.
Ним стане Скотт Перрі, який до того працював у Нью-Йорк Нікс, Детройті та Орландо. Невдовзі сторони оголосять про початок співпраці.
Нагадаємо, Кінгз звільнили МакНейра після провалу команди у плейін НБА, де вони поступились Далласу.
Функціонер провів п'ять сезонів у фронт-офісі Сакраменто. У 2023 році він виграв нагороду найкращого менеджера сезону. Це сталося тоді, коли Кінгз перервали свою 16-річну посуху плейоф НБА.
Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Сакраменто Кінгз звільнили головного тренера Майка Брауна, з яким минулого літа продовжили контракт.