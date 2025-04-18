Сакраменто визначився із новим генеральним менеджером

Сакраменто визначились із новим генеральним менеджером, який замінить звільненого Монте МакНейра.

Про це повідомляє ESPN.

Ним стане Скотт Перрі, який до того працював у Нью-Йорк Нікс, Детройті та Орландо. Невдовзі сторони оголосять про початок співпраці.

Нагадаємо, Кінгз звільнили МакНейра після провалу команди у плейін НБА, де вони поступились Далласу.

Функціонер провів п'ять сезонів у фронт-офісі Сакраменто. У 2023 році він виграв нагороду найкращого менеджера сезону. Це сталося тоді, коли Кінгз перервали свою 16-річну посуху плейоф НБА.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Сакраменто Кінгз звільнили головного тренера Майка Брауна, з яким минулого літа продовжили контракт.