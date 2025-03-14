Лейкерс із Ленем програли Мілуокі, Голден Стейт впевнено переграв Сакраменто в НБА

У ніч з 13 на 14 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Лос-Анджелес Лейкерс з Олексієм Ленем у складі знову поступились – на цей раз Мілуокі. Українець провів на паркеті майже 20 хвилин, за які встиг заробити два очки та зробити три підбирання.

НБА-2024/25

14 березня

Детройт – Вашингтон 125:129 (31:31, 31:38, 39:27, 24:33)

Мілуокі – Лейкерс 129:106 (33:29, 38:34, 31:19, 24:24)

Нью-Орлеан – Орландо 93:113 (23:32, 15:36, 27:20, 28:25)

Чикаго – Бруклін 116:110 (31:30, 31:35, 20:27, 34:18)

Голден Стейт – Сакраменто 130:104 (30:18, 31:33, 35:32, 34:21)

Зазначимо, що у матчі з Кінгс Стеф Каррі встановив новий рекорд ліги за кількістю триочковий.