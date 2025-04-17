Сакраменто звільнив генерального менеджера після вильоту з плей-ін від Далласа
Сакраменто Кінгз відправили у відставку Монте МакНейра з посади генерального менеджера.
Про це повідомляє ESPN.
Рішення про дострокове припинення співпраці було прийняте після того, як сторони досягли згоди в цьому питанні. Генменеджер залишив свою посаду після поразки Сакраменто від Далласа (106:120) у півфіналі плей-ін.
МакНейр провів п'ять сезонів у фронт-офісі Сакраменто. У 2023 році він виграв нагороду найкращого менеджера сезону. Це сталося тоді, коли Кінгз перервали свою 16-річну посуху плейоф НБА.
Під керівництвом МакНейра Сакраменто вигравав 40+ матчів протягом трьох сезонів поспіль. До цієї серії вони не вигравали 40 ігор у жодному сезоні, починаючи з кампанії-2005/06.
Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Сакраменто Кінгз звільнили головного тренера Майка Брауна, з яким минулого літа продовжили контракт.