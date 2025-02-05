Не хоче бути "воїном": Дюрант не має бажання повертатися в Голден Стейт

Зірковий форвард Фінікс Санз Кевін Дюрант не хоче, щоб його команда домовилася з Голден Стейт про його обмін у Сан-Франциско.

Про цей настрій 36-річного баскетболіста повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Після того, як Даллас та Лейкерс підірвали баскетбольний ринок трейдом Луки Дончича та Ентоні Девіса, Ворріорз вирішили піти ва-банк.

"Воїни" зв'язалися з кожною командою, яка має гравця рівня Матчу всіх зірок. Але особливо вони зацікавлені у поверненні Дюранта. Проте сам Кей Ді не зацікавлений у такому розвитку подій.

За інформацією Чаранії, після відмови Дюранта Ворріорз можуть продовжити свою гонитву за Джиммі Батлером (Маямі) або Ніколою Вучевичем (Чикаго).

As Golden State pursues Phoenix's Kevin Durant, the two-time Warriors NBA Finals MVP has no desire in a reunion and does not want to go back. Reporting for NBA Today: pic.twitter.com/tNeTzw2gCf — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2025

Кевін Дюрант провів у складі Голден Стейт три сезони, у двох з яких він допоміг команді завоювати чемпіонський титул.

У 2019 році форвард дійшов з "воїнами" до Фіналу, де вони програли Торонто, а сам гравець зазнав серйозної травми, порвавши ахіллове сухожилля. Дюрант повернувся на паркет тільки через 1,5 роки, але вже у складі Бруклін Нетс.

Раніше захисник Голден Стейт Денніс Шрьодер назвав дедлайн обмінів НБА сучасним рабством", коментуючи трейд Дончича в Лейкерс.