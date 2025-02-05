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Не хоче бути "воїном": Дюрант не має бажання повертатися в Голден Стейт

Олексій Погорелов — 5 лютого 2025, 23:02
Кевін Дюрант
Кевін Дюрант

Зірковий форвард Фінікс Санз Кевін Дюрант не хоче, щоб його команда домовилася з Голден Стейт про його обмін у Сан-Франциско.

Про цей настрій 36-річного баскетболіста повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Після того, як Даллас та Лейкерс підірвали баскетбольний ринок трейдом Луки Дончича та Ентоні Девіса, Ворріорз вирішили піти ва-банк.

"Воїни" зв'язалися з кожною командою, яка має гравця рівня Матчу всіх зірок. Але особливо вони зацікавлені у поверненні Дюранта. Проте сам Кей Ді не зацікавлений у такому розвитку подій.

За інформацією Чаранії, після відмови Дюранта Ворріорз можуть продовжити свою гонитву за Джиммі Батлером (Маямі) або Ніколою Вучевичем (Чикаго).

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Кевін Дюрант провів у складі Голден Стейт три сезони, у двох з яких він допоміг команді завоювати чемпіонський титул.

У 2019 році форвард дійшов з "воїнами" до Фіналу, де вони програли Торонто, а сам гравець зазнав серйозної травми, порвавши ахіллове сухожилля. Дюрант повернувся на паркет тільки через 1,5 роки, але вже у складі Бруклін Нетс.

Раніше захисник Голден Стейт Денніс Шрьодер назвав дедлайн обмінів НБА сучасним рабством", коментуючи трейд Дончича в Лейкерс.

Голден Стейт Кевін Дюрант НБА Фінікс Санз

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