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Ірвінг замінить травмованого Девіса у Матчі всіх зірок НБА

Станіслав Лисак — 11 лютого 2025, 08:39
Кайл Ірвінг
Кайл Ірвінг
NBA

Розігруючий захисник Далласа Кайл Ірвінг замінить травмованого форварда Маверікс Ентоні Девіса у Матчі всіх зірок НБА-2025.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Для Ірвінга це буде дев'ята участь у заході. Девіс не зможе зіграти у Матчі всіх зірок через розтягнення лівого привідного м'яза. 10-разовий учасник зіркового вікенду та новачок Далласа був обраний до команди Шакіла О'Ніла.

74-й Матч усіх зірок НБА відбудеться у неділю, 16 лютого, у Сан-Франциско. За новим регламентом відбудеться мінітурнір з чотирьох команд, що складатиметься з трьох ігор. Двох півфіналів та фіналу.

Зазначимо, що Кайл Ірвінг провів у нинішньому сезоні 42 гри, набираючи в середньому 24,1 очка, 4,6 підбирання та 4,8 передачі за гру. Захисник реалізовує 47,5% кидків з гри, 40,7% триочкових та 90,1% штрафних.

Раніше стало відомо, що грецький баскетболіст Мілвокі Янніса Адетокумбо пропустить Матч зірок НБА-2025 через травму. Його замінить плеймейкер Атланти Трей Янг

NBA Ірвінг Ентоні Девіс Даллас Маверікс Матч всіх зірок-2025

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