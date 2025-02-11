Ірвінг замінить травмованого Девіса у Матчі всіх зірок НБА

Розігруючий захисник Далласа Кайл Ірвінг замінить травмованого форварда Маверікс Ентоні Девіса у Матчі всіх зірок НБА-2025.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Для Ірвінга це буде дев'ята участь у заході. Девіс не зможе зіграти у Матчі всіх зірок через розтягнення лівого привідного м'яза. 10-разовий учасник зіркового вікенду та новачок Далласа був обраний до команди Шакіла О'Ніла.

74-й Матч усіх зірок НБА відбудеться у неділю, 16 лютого, у Сан-Франциско. За новим регламентом відбудеться мінітурнір з чотирьох команд, що складатиметься з трьох ігор. Двох півфіналів та фіналу.

Зазначимо, що Кайл Ірвінг провів у нинішньому сезоні 42 гри, набираючи в середньому 24,1 очка, 4,6 підбирання та 4,8 передачі за гру. Захисник реалізовує 47,5% кидків з гри, 40,7% триочкових та 90,1% штрафних.

Dallas Mavericks guard Kyrie Irving has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Mavericks forward-center Anthony Davis on Team Shaq in the 2025 NBA All-Star Game.



This is the ninth NBA All-Star selection for Irving, who is averaging 24.1 points, 4.6… pic.twitter.com/LQ6Mmd1Np9 — NBA Communications (@NBAPR) February 10, 2025

Раніше стало відомо, що грецький баскетболіст Мілвокі Янніса Адетокумбо пропустить Матч зірок НБА-2025 через травму. Його замінить плеймейкер Атланти Трей Янг