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Травма в дебютному матчі: відомі строки відновлення Девіса

Володимир Максименко — 10 лютого 2025, 07:51
Травма в дебютному матчі: відомі строки відновлення Девіса
Ентоні Девіс
Essentially Sports

Важкий форвард Далласа Ентоні Девіс не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму, яку він зазнав у поєдинку з Х'юстоном.

Про це повідомляє ESPN.

У баскетболіста діагностували розтягнення привідного м'яза, через що Девіс буде відсутнім декілька тижнів.

Нагадаємо, Ентоні приєднався до Маверікс в межах трейду з Лос-Анджелес Лейкерс – у зворотному напрямку відправився Лука Дончич.

Зазначимо, що у дебютному матчі за Даллас форвард набрав 26 очок.

Раніше повідомлялось, що після обміну фанати Далласа почали погрожувати вбивством генеральному менеджеру франшизи.

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Ентоні Девіс

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