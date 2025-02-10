Травма в дебютному матчі: відомі строки відновлення Девіса
Ентоні Девіс
Essentially Sports
Важкий форвард Далласа Ентоні Девіс не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму, яку він зазнав у поєдинку з Х'юстоном.
Про це повідомляє ESPN.
У баскетболіста діагностували розтягнення привідного м'яза, через що Девіс буде відсутнім декілька тижнів.
Нагадаємо, Ентоні приєднався до Маверікс в межах трейду з Лос-Анджелес Лейкерс – у зворотному напрямку відправився Лука Дончич.
Зазначимо, що у дебютному матчі за Даллас форвард набрав 26 очок.
Раніше повідомлялось, що після обміну фанати Далласа почали погрожувати вбивством генеральному менеджеру франшизи.