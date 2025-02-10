Травма в дебютному матчі: відомі строки відновлення Девіса

Важкий форвард Далласа Ентоні Девіс не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму, яку він зазнав у поєдинку з Х'юстоном.

Про це повідомляє ESPN.

У баскетболіста діагностували розтягнення привідного м'яза, через що Девіс буде відсутнім декілька тижнів.

Нагадаємо, Ентоні приєднався до Маверікс в межах трейду з Лос-Анджелес Лейкерс – у зворотному напрямку відправився Лука Дончич.

Зазначимо, що у дебютному матчі за Даллас форвард набрав 26 очок.

Раніше повідомлялось, що після обміну фанати Далласа почали погрожувати вбивством генеральному менеджеру франшизи.