Ніколи такого не було: Каррі заробив перший неспортивний фол у кар'єрі

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі заробив ще одну позначку у своїй кар'єрі, отримавши перший за 17 років в НБА неспортивний фол.

Про це повідомляє журналіст ESPN Ентоні Слейтер.

Ця незвична для "Шефа" подія сталася сьогодні, 12 листопада, у матчі, в якому Ворріорз були розгромлені Оклахомою з рахунком 102:126.

Інцидент стався в кінці першої чверті. Каррі вступив у зону приземлення захисника Тандер Айзеї Джо, коли той кидав триочковий. Гравці зіткнулися колінами. Після перегляду судді визнали це неспортивним фолом першого ступеня, що означає, що був здійснений непотрібний контакт. Джо отримав три штрафні кидки, які він усі реалізував.

This was the first Flagrant Foul of Steph Curry’s career. 😳



(via @NBCSWarriors)



pic.twitter.com/UKRTTTckBF — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 12, 2025

За даними Слейтера, за свою кар'єру Каррі провів 1 193 матчі (включаючи постсезон), не заробивши жодного неспортивного фолу.

That was the first flagrant foul of Steph Curry's 17-year career -- 1,193 career games prior to tonight and zero flagrants. Got called for stepping into the landing zone under an Isaiah Joe attempted 3. — Anthony Slater (@anthonyVslater) November 12, 2025

Правила НБА вимагають, щоб захисники давали суперникам, які сприбнули під час кидка, простір для безпечного приземлення. Навіть ненавмисний контакт в зоні приземлення може призвести до неспортивного фолу.

Нагадаємо, що одноклубник Каррі Дреймонд Грін розкритикував Голден Стейт за відсутність бажання перемагати.

Раніше НБА оприлюднила новий формат Матчу всіх зірок-2026, який проходитиме в Інглвуді 15 лютого.