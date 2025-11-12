Дреймонд Грін: Не відчувається, що Голден Стейт прагне перемагати

Зірковий форвард Голден Стейт Ворріорз Дреймонд Грін проїхався по своїй команді після чергової поразки на виїзді.

Слова 35-річного баскетболіста наводить ESPN.

Сьогодні, 12 листопада, Голден Стейт поступився чинному чемпіону Оклахомі з розгромним рахунком 102:126. Для "воїнів" ця поразка стала вже шостою поспіль на чужому паркеті.

Після матчу Дреймонда запитали про найбільшу різницю між тим, як команда грала минулого сезону після обміну Джиммі Батлера, і тим, як вона грає зараз.

"Я думаю, що тоді всі були налаштовані на перемогу і робили це будь-яким можливим способом. Зараз я цього не відчуваю. У цій лізі у кожного є свої особисті плани. Але ці особисті плани повинні вписуватися в межі команди. Якщо це не працює, то доводиться відмовлятися від своїх планів, інакше вони стануть причиною того, що хтось позбудеться тебе. Для цього і існує ця серія виїзних матчів. Кожен повинен бути чесним із собою. Кожен повинен бути чесним із іншими", – сказав Грін.

Після 12 матчів нового регулярного сезону НБА Голден Стейт Ворріорз посідають дев'яте місце Західної конференції, маючи баланс перемог 6-6. Дреймонд Грін взяв участь у 10 з цих ігор, набираючи в середньому 8,4 очка, 5,6 підбирання та 5,8 передачі.

