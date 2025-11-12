20 очок Михайлюка допомогли Юті здолати Індіану, Голден Стейт програли Оклахомі в НБА

У ніч з 11 на 12 листопада відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної ліги.

Святослав Михайлюк провів 27 хвилин на паркеті матчу проти Індіани і своїми 20-ма очками допоміг Юті здобути перемогу. Також українець зібрав чотири підбирання та віддав чотири передачі.

У ще одному матчі ігрового вечора Голден Стейт програли Оклахомі – це вже третя поразка для "воїнів" в останніх чотирьох поєдинках.

НБА – регулярний чемпіонат

12 листопада

Бруклін – Торонто 109:119 (30:28, 22:32, 29:29, 28:30)

Нью-Йорк – Мемфіс 133:120 (42:30, 35:24, 37:39, 19:27)

Оклахома – Голден Стейт 126:102 (34:25, 29:19, 44:28, 19:30)

Філадельфія – Бостон 102:100 (23:22, 28:19, 20:36, 31:23)

Юта – Індіана 152:128 (38:34, 32:23, 44:34, 38:37)

Сакраменто – Денвер 108:122 (34:33, 22:37, 26:25, 26:37)

Нагадаємо, напередодні відбувся ще один матч за участю українського баскетболіста – Олексій Лень з Реалом поступився Валенсії.