Ветерани Далласа та Мілуокі активували опцію гравця на наступний сезон

Центровий Далласа Двайт Пауелл та захисник Мілуокі Пет Коннотон продовжать виступати за свої команди.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, обидва баскетболісти вирішили скористатися своїми опціями гравця на наступний сезон НБА, щоб щалишитися у команді.

33-річний Пауелл за кампанію-2025/26 заробить 4 мільйони доларів, а 32-річний Коннотон – 9,4 мільйона.

Двайт Пауелл грає за Даллас із сезону-2014/15, коли його виміняли з Бостона. За цей час він зіграв 705 матчів (245 у старті), набираючи в середньому 6,7 очка, 4,2 підбирання та 1,0 передачі.

Пет Коннотон у свою чергу представляє Мілуокі з 2018 року. Захисник взяв участь у 440 матчах Бакс (66 у старті), набираючи в середньому 6,8 очка, 4 підбирання та 1,6 передачі.

Нагадаємо, що в ніч на завтра, 23 червня, відбудеться сьома гра фінальної серії НБА, у якій Оклахома та Індіана визначатимуть нового чемпіона.