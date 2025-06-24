Чемпіон НБА-2021 скористався опцією гравця, Даллас продовжив контракт із важливим рольовиком

Ветеран Вашингтона Кріс Міддлтон та центровий Далласа Деніел Геффорд продовжать виступати за свої клуби.

Про це повідомляє ESPN.

33-річний Міддлтон вирішив не виходити на ринок вільних агентів, а скористатися опцією гравця на наступний сезон. За кампанію-2025/26 чемпіон НБА 2021 року в складі Мілуокі заробить 33,3 мільйона доларів.

Нагадаємо, що Кріс Міддлтон опинився у Вашингтоні перед дедлайном трейдів цього року, коли Бакс віддали його в обмін на Кайла Кузму.

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26-річний Геффорд у свою чергу, маючи всього один рік за чинним контрактом на 14 мільйонів, погодився на трирічне продовження на суму 60 мільйонів. Таким чином, фіналіст НБА минулого року тепер пов'язаний із Маверікс угодою, яка закінчиться влітку 2029 року.

Але при цьому також зазначається, що базова зарплата за контрактом гарантує, що Геффорд все ще буде доступний для обміну в наступному сезоні.

Раніше стало відомо, що ветерани Далласа та Мілуокі скористалися опцією гравця на наступний сезон.