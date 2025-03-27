Лідер Далласа успішно переніс операцію на хрестоподібній зв'язці
Кайрі Ірвінг
Зірковий гравець Далласа Кайрі Ірвінг успішно переніс операцію та хрестоподібній зв'язці лівого коліна та розпочав процес реабілітації.
Про це повідомляє ESPN.
Операцію було проведено у Hospital for Special Surgery і баскетболісту дещо пощастило – його меніск та інші зв'язки залишились неушкодженими.
Нагадаємо, 33-річний Ірвінг отримав травму в матчі НБА проти Сакраменто, який його команда програла.
Ірвінг проводив найкращий сезон у кар'єрі зі статистичної точки зору, набираючи у середньому 24,7 очка, 4,8 підбирання та 4,6 передачі у 50 матчах регулярки НБА.
Раніше тренер Далласа Джейсон Кідд відреагував на травму свого лідера.