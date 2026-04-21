Київ-Баскет розгромив Харківських Соколів та став другим фіналістом Суперліги-2025/26

Софія Кулай — 21 квітня 2026, 15:14
Харківські Соколи – Київ-Баскет
ФБУ

У вівторок, 21 квітня, закінчився третій матч півфінальної серії плейоф Суперліги, в якому Харківські Соколи поступилися Київ-Баскету.

Найрезультативнішими гравцями протистояння стали два захисники столичного клубу – Микола Бублік (31 очко) та Єгор Сушкін (30 балів).

Київ-Баскет довів серію до переможного рахунку 2:1 та став другим фіналістом української Суперліги з баскетболу.

Суперліга України з баскетболу
1/2 фіналу, третій матч
21 квітня

Харківські Соколи – Київ-Баскет 59:89 (19:27, 11:19, 18:0, 11:23)

У фіналі київський клуб зустрінеться з Дніпром, який у півфінальному раунді вибив Рівне (2:0).

Раніше повідомлялось, що Ніко-Баскет оформив нову угоду із захисником Максимом Сафоновим.

Читайте також :
Михайлюк: Для мене завжди велика честь виступати за збірну Україну
Битва за фінал: Київ-Баскет поступився Харківським Соколам у другому матчі півфінальної серії Суперліги
Київ-Баскет переміг Харківських Соколів у першому матчі півфінальної серії плейоф Суперліги
Київ-Баскет обіграв Запоріжжя на шляху в півфінал Суперліги
Злий Дніпро, непередбачуваний "другий ешелон": чого чекати від плейоф Суперліги
Київ-Баскет розгромив Прикарпаття-Говеру та став новим володарем Кубку України

