Визначився перший фіналіст Суперліги-2025/26

БК Дніпро став першим фіналістом української баскетбольної Суперліги сезону-2025/26. У другому матчі серії команда повторно обіграла Рівне.

Суперліга, плейоф, півфінал

Другий матч, 19 квітня

Рівне – Дніпро – 67:83 (15:18, 18:22, 21:20, 13:23)

Рівне: Дюпрі 21 + 12 підбирань - 3 втрати, Джейкобс 14 + 4 підбирання, Шептицький 4, Рябой 2 — старт, Поносов 11, Коровяков 5, Ковалевський 0, Оверчук 0, Кравченко 0, Михайлович 0

Дніпро: Тимофеєнко 17 + 6 підбирань + 3 передачі, Колдомасов 10, Дубоненко 7, Сипало 2 + 9 підбирань, Сорочан 0 — старт, Конєв 15 + 9 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення + 1 блок-шот, Закурдаєв 15 + 6 підбирань, Загреба 14 + 5 підбирань, Бондарчук 3 + 5 підбирань

Суперником Дніпра по фіналу стане переможець протистояння між Київ-Баскет і Харківськими Соколами. Напередодні Соколи зрівняли рахунок у серії – 1:1.