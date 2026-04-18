Чемпіон Баскетбол

Ніко-Баскет продовжив контракт із лідером

Олександр Булава — 18 квітня 2026, 13:42
ФБУ

Захисник Ніко-Баскета Максим Сафонов підписав нову угоду з миколаївським колективом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі нового контракту не розголошуються.

У сезоні-2025/26 Сафонов був одним із ключових гравців команди та набирав 14.8 очок, 4.1 підбирання, 3.7 передачі та 1.2 перехоплення в середньому за гру.

"Починаємо формувати склад на майбутній сезон — один із лідерів нашої команди продовжив контракт з Ніко-Баскет!

У сезоні 2025/26 Максим був одним із ключових гравців команди. Його впевнена гра, лідерські якості та самовіддача допомагали команді рухатися вперед", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сафонов став чемпіоном Суперліги сезону-2022/23 у складі Будівельника. У поточному сезоні Ніко-Баскет завершив виступи в першому раунді плейоф, поступившись Харківським Соколам з рахунком 0:2 у серії.

Напередодні Дніпро розгромив Рівне у першому матчі півфінальної серії Суперліги.

Сафонов Суперліга з баскетболу Ніко-Баскет



