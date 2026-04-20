Михайлюк: Для мене завжди велика честь виступати за збірну Україну

Захисник Юта Джаз Святослав Михайлюк заявив, що ніколи не відмовлявся грати за збірну України.

Його слова передає Sport.ua.

Гравець пояснив непорозуміння з головним тренером "синьо-жовтих" Айнарсом Багатскісом та Федерацією баскетболу України минулого літа.

"По-перше, це не була критика — це було викривлене подання інформації зі сторони перш за все тренера, а потім і ФБУ. Ніхто не ігнорував виклик у збірну, і я це вже повторюю не вперше.

І це дуже принципова позиція, тому що для мене завжди велика честь виступати за збірну Україну і вислови про ігнорування збірної не відповідають жодній реальності. Я не хочу в черговий раз пережовувати цю ситуацію. Скажімо так, причина була та дуже важлива, але найголовніше що була чоловіча розмова з тренером, де начебто всі почули один одного. Але вийшло так як вийшло. Неприємно, але треба рухатись далі", – сказав він.