Михайлюк: Для мене завжди велика честь виступати за збірну Україну
Захисник Юта Джаз Святослав Михайлюк заявив, що ніколи не відмовлявся грати за збірну України.
Його слова передає Sport.ua.
Гравець пояснив непорозуміння з головним тренером "синьо-жовтих" Айнарсом Багатскісом та Федерацією баскетболу України минулого літа.
"По-перше, це не була критика — це було викривлене подання інформації зі сторони перш за все тренера, а потім і ФБУ. Ніхто не ігнорував виклик у збірну, і я це вже повторюю не вперше.
І це дуже принципова позиція, тому що для мене завжди велика честь виступати за збірну Україну і вислови про ігнорування збірної не відповідають жодній реальності. Я не хочу в черговий раз пережовувати цю ситуацію. Скажімо так, причина була та дуже важлива, але найголовніше що була чоловіча розмова з тренером, де начебто всі почули один одного. Але вийшло так як вийшло. Неприємно, але треба рухатись далі", – сказав він.
Гравець планує зіграти матчі за національну команду у відборі на чемпіонат світу-2027.
"Після цього розмови з тренером не було. Але в нас була хороша розмова з Михайлом Бродським, ми все обговорили та домовилися про наші подальші кроки в збірній", – розповів Михайлюк.
Святослав востаннє грав за збірну України на Євробаскеті 2022 року.
2 липня "синьо-жовті" зіграють проти Грузії, а за кілька днів, 5 липня, збірна України проведе гру проти Данії. Ці поєдинки будуть визначальними в боротьбі за вихід до другого раунду кваліфікації на ЧС-2027.
Напередодні національна команда піднялася на одну сходинку в рейтингу ФІБА.