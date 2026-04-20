Баскетбол

Михайлюк: Для мене завжди велика честь виступати за збірну Україну

Олександр Булава — 20 квітня 2026, 14:36
Захисник Юта Джаз Святослав Михайлюк заявив, що ніколи не відмовлявся грати за збірну України.

Його слова передає Sport.ua.

Гравець пояснив непорозуміння з головним тренером "синьо-жовтих" Айнарсом Багатскісом та Федерацією баскетболу України минулого літа.

"По-перше, це не була критика — це було викривлене подання інформації зі сторони перш за все тренера, а потім і ФБУ. Ніхто не ігнорував виклик у збірну, і я це вже повторюю не вперше.

І це дуже принципова позиція, тому що для мене завжди велика честь виступати за збірну Україну і вислови про ігнорування збірної не відповідають жодній реальності. Я не хочу в черговий раз пережовувати цю ситуацію. Скажімо так, причина була та дуже важлива, але найголовніше що була чоловіча розмова з тренером, де начебто всі почули один одного. Але вийшло так як вийшло. Неприємно, але треба рухатись далі", – сказав він.

Гравець планує зіграти матчі за національну команду у відборі на чемпіонат світу-2027.

"Після цього розмови з тренером не було. Але в нас була хороша розмова з Михайлом Бродським, ми все обговорили та домовилися про наші подальші кроки в збірній", – розповів Михайлюк.

Святослав востаннє грав за збірну України на Євробаскеті 2022 року.

2 липня "синьо-жовті" зіграють проти Грузії, а за кілька днів, 5 липня, збірна України проведе гру проти Данії. Ці поєдинки будуть визначальними в боротьбі за вихід до другого раунду кваліфікації на ЧС-2027.

Напередодні національна команда піднялася на одну сходинку в рейтингу ФІБА.

Лейкерс без Дончича, потенційна дуель Йокича та Вембаньями: що очікувати від плейоф НБА на Заході
У ФБУ анонсували повернення Михайлюка на вирішальні матчі відбору ЧС-2027
Юта з 14 очками Михайлюка поступилась Фініксу, Сан-Антоніо з дабл-даблом Вембаньями переграв Мілвокі в НБА
Михайлюк не допоміг Юті уникнути поразки від Брукліна, Лейкерс переграли Вашингтон в НБА
Очки Михайлюка не врятували Юту від поразки Маямі, Лейкерс в напруженому матчі перемогли Даллас в НБА

