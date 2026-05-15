Київ-Баскет оголосив про відхід Забірченка, тренер очолив Харківські Соколи

Олександр Булава — 15 травня 2026, 19:23
Київ-Баскет оголосив про відхід головного тренера Дмитра Забірченка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Столичний колектив подякував фахівцю за співпрацю.

"Сьогодні ми дякуємо людині, яка стала важливою частиною історії Київ-Баскета. Дмитро Забірченко залишив посаду головного тренера нашої команди.

За 2,5 роки разом ми пройшли великий шлях, раділи перемогам й неодноразово дарували вболівальникам моменти гордості.

Дякуємо за професіоналізм, енергію, щирість і кожен матч, у якому команда билася до кінця.

Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі, нових перемог і тільки найкращого попереду. Дякуємо за все, Тренере", – йдеться в повідомленні.

За час своєї роботи з клубом тренер виграв Кубок України, здобув два срібні комплекти нагород Суперліги та одну бронзу.

Напередодні Харківські Соколи оголосили про призначення Забірченка на посаду головного тренера. Фахівець підписав контракт на два сезони.

