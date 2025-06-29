Бостон як перевалочний пункт: клуб Шульги готовий одразу обміняти своїх новачків

Новачки Бостон Селтікс Анферні Саймонс та Джордж Ньянг можуть не затриматися на "Ті Ді Гардені".

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "кельти" продовжують йти на скорочення своєї зарплатної відомості, щоб зменшити податок на розкіш.

У зв'язку із цим Бостон готовий майже одразу розстатися із Саймонсом, чий спливаючий контракт розрахований на 27,6 мільйона доларів. Те ж саме, але в меншій мірі, стосується Ньянга та його 8-мільйонного контракту, який також розрахований усього на один сезон.

Таким чином Селтікс хочуть утворити більшу гнучкість на ринку, щоб мати можливість перепідписати Ела Хорфорда та Люка Корнета.

Анферні Саймонс та Джордж Ньянг приєдналися до Бостона в результаті трейдів Джру Холідея та Крістапса Порзінгіса відповідно. Тільки за рахунок цих двох обмінів "кельти" зменшили свій податок на розкіш на 196 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що свій шанс закріпитися у складі Бостона отримає Максим Шульга, якого обрали наприкінці другого раунду драфту НБА 2025 року.