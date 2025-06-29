Голден Стейт зробив кваліфікаційну пропозицію проблемному гравцю

Голден Стейт Ворріорз зробили Джонатану Кумінзі кваліфікаційну пропозицію на суму 7,9 мільйона доларів, що зробить форварда обмежено вільним агентом.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, 22-річний баскетболіст є головним пріоритетом для "воїнів" під час ринку вільних агентів.

За словами Боббі Маркса з ESPN, Бруклін Нетс – єдина команда, яка може запропонувати Кумінзі початкову зарплату в розмірі 20 мільйонів доларів або більше.

Ворріорз у свою чергу зможуть зберегти гравця, повторивши будь-яку пропозицію Брукліна, скориставшись своїми правами. ГСВ також можуть розглянути варіант із сайн-енд-трейдом.

Голден Стейт обрав Кумінгу під загальним сьомим піком на драфті НБА 2021 року. Останній сезон у виконанні форварда став розчаруванням для команди, яка намагалася знайти варіант, як максимізувати користь від гравця за рахунок його обміну.

Кумінга зіграв у 47 матчах регулярного сезону-2024/25, у яких набирав у середньому 15,3 очка, 4,6 підбирання та 2,2 передачі.

Варто зазначити, що Ворріорз ризикують втратити Кевона Луні та Гері Пейтона ІІ, які стали необмежено вільними агентами.

Раніше з'явилася інформація, що Голден Стейт може об'єднати Стефа Каррі з його молодшим братом Сетом.