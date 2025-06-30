Перший номер драфту 2018 року викупить свій контракт, щоб стати вільним агентом

Багамський центровий Деандре Ейтон близький до викупу свого контракту в Портленда та набуття статусу вільного агента.

Про це повідомляють джерела ESPN.

Ейтону залишилося 35,6 мільйона доларів за контрактом, який мав закінчитися наступного літа. Гравець і його представники звернулися до Блейзерс з пропозицією про викуп угоди, оскільки він хоче грати в команді, яка перемагає.

Тепер Деандре може підписати контракт з будь-якою командою. Окрім того, цей крок допомагає Портленду очистити переповнену зону центрових, до якої входять 16-й номер драфту минулого тижня Ян Хансен, а також 7-й номер драфту минулого року Донован Клінген. У них також є контракти з Робертом Вільямсом III і Дуопом Рітом.

Ейтона перейшов до Портленда два роки тому у Фінікс Санс у межах тристоронньої угоди, в результаті якої Даміан Ліллард перейшов до Мілвокі Бакс. У минулому сезоні Айтон набирав в середньому 14,4 очка і 10,2 підбирання, реалізуючи 56,6% кидків.

Багамський центровий, який допоміг Фініксу дістатися фіналу НБА у 2021 році, є першим гравцем, який набирав в середньому не менше 10 очок і 10 підбирань у кожному зі своїх перших семи сезонів в НБА після Дуайта Говарда.

Він також є одним з чотирьох гравців, які набирали в середньому не менше 10 очок і 10 підбирань у кожному з останніх семи сезонів, разом з Яннісом Адетокунбо, Руді Гобертом і Ніколою Вучевичем.

Ейтон, що став першим номером драфту 2018 року, був включений до складу команди новачків сезону-2018/2019 у складі Санз і набирав в середньому 16,7 очка і 10,4 підбирання, реалізуючи 59,7% кидків за п'ять сезонів.

Деандре Ейтон зіграв лише 40 матчів за Портленд минулого сезону, що є другим найменшим показником у його кар'єрі. За останні два сезони центровий зіграв лише 95 зі 164 можливих матчів.