Я одразу подумав про смерть, – форвард збірної Італії розповів про боротьбу з лейкемією

Форвард Віртуса та збірної Італії Акілле Полонара поділився подробицями того, як він дізнався про свою страшну хворобу.

Про це 33-річний баскетболіст розповів в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

У червні цього року Полонара дізнався про страшний діагноз – у нього знайшли мієлоїдну лейкемію. І це після того, як він поборов рак яєчок у сезоні-2023/24.

Італійський баскетболіст розповів про свій новий діагноз і про те, як він вплинув на нього.

"Я почуваюся пригніченим. Після двох років боротьби з пухлиною мій світ зруйнувався, коли я дізнався, що у мене ще більш серйозна хвороба. Я почав думати: "Чому я? Що я зробив не так?" Порівняно з цією хворобою, те, що я мав раніше, навіть близько не стоїть. Коли я почув слово "лейкемія", то одразу асоціював його зі смертю. Це жахливо", – сказав Полонара.

За словами Акілле, він дізнався про свій діагноз під час фіналу італійської ліги в червні.

"Все змінилося напередодні 3-го матчу проти Мілана. Того дня я пішов на рутинні післяракові тести і КТ – те, що я роблю кожні шість місяців. Все здавалося нормальним. Але того вечора в готелі у мене піднялася температура, яка ніяк не спадала – 38,1°C. Тому я вирішив викликати лікаря команди, який прийшов до мене в номер. На той момент він визнав, що один з показників тесту був трохи заниженим. Ми вирішили повернутися до Болоньї для подальших перевірок, тож наступного ранку я поїхав і потрапив до лікарні. Спочатку думали, що це мононуклеоз. Але потім поставили діагноз, який зараз знають усі: мієлоїдна лейкемія".

Полонара хотів би допомогти збірній Італії на Євробаскеті-2025. І хоча він не зможе бути з нею на майданчику, Акілле пообіцяв підтримувати її під час лікування.

"Мені дуже шкода, що я не в команді, але, звичайно, цього літа я буду вболівальником збірної №1. Я маю виграти ще одну битву, але якщо все піде добре для Італії, це, безумовно, додасть мені ще більше сил для моєї власної боротьби. Щодня вони (гравці збірної) не дають мені почуватися самотнім. Щодня я спілкуюся з двома-трьома з них. Наприклад, у четвер я чудово поспілкувався по телефону з Даніло Галлінарі, потім говорив зі Стефано Тонутом. Звичайно, я говорив з Марко Спіссу – для мене він як брат. Джанмарко Поццекко (головний тренер Італії) пише мені щодня, він ніколи не припиняє мене підтримувати. Я по-справжньому відчув близькість великої сім'ї "адзуррі".

Нагадаємо, що у цей же час збірна Італії отримала підсилення в особі Донте ДіВінченцо. Захиснику Міннесоти дали італійське громадянство, яке дозволить йому зіграти на чемпіонаті Європи-2025.

Раніше стало відомо, що багаторічний лідер Бостона в наступному сезоні НБА виступатиме за Лейкерс.