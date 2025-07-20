Дончич виступив посередником: багаторічний лідер Бостона погодився грати за Лейкерс

Захисник Вашингтон Візардс Маркус Смарт продовжить свою кар'єру у стані Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Згідно з джерелом, 31-річний баскетболіст домовився зі столичною франшизою про викуп свого контракту, який був розрахований ще на один сезон, за який він заробив би 21,5 мільйона доларів.

Після того, як гравець залишить ринок відмов, він підпише з Лейкерс дворічну угоду на 11 мільйонів з опцією гравця на другий сезон.

Повідомляється, що цьому переходу посприяв Лука Дончич. Нова зірка "озерників" особисто зв'язався зі Смартом та дав тому зрозуміти, що хоче з ним грати в одній команді.

Для того, щоб оформити цей контракт, Лос-Анджелес збирається відрахувати захисника Шейка Мілтона та його однорічний контракт на 3 мільйони.

В останні два сезони Маркус Смарт був обмежений до 54 матчів через травми. Захисник грав у середньому 20 хвилин за поєдино к сезоні-2024/25, що є найнижчим показником в його кар'єрі.

Варто зазначити, що фанати Бостона не оцінять рішення Смарта приєднатися до їхнього принципового суперника. Маркус провів дев'ять років у складі "кельтів", які задрафтували його у 2014 році під загальним шостим піком. У 2022 році баскетболіст отримав нагороду найкращого захисного гравця НБА.

Влітку 2023 року його обміняли в Мемфіс в результаті тристороннього трейду, за підсумком якого Бостон отримав Джру Холідея. Новачок у першому ж сезоні допоміг Селтікс стати чемпіонами НБА, у той час, як Смарт в дедлайн обмінів цього року перебрався до Вашингтона.

Тепер Маркус Смарт гратиме не тільки з Лукою Дончичем, але й із ЛеБроном Джеймсом. А за словами колишнього одноклубника "Короля", це не найприємніший процес.