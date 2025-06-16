Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

У гравця збірної Італії вдруге діагностували рак

Олексій Погорелов — 16 червня 2025, 17:54
Акілле Полонара
Акілле Полонара
ZUMAPRESS

Клуб Євроліги Віртус Болонья оголосив, що у його форварда Акілле Полонари діагностували рак.

Про це італійський клуб повідомив на своєму сайті.

Згідно з джерелом, протягом останніх кількох тижнів 33-річний баскетболіст пройшов додаткові спеціалізовані медичні обстеження, за результатами яких був поставлений діагноз мієлоїдна лейкемія.

Зараз Полонара госпіталізований до лікарні Sant'Orsola Malpighi в Болоньї, де він вже розпочав специфічну терапію.

"Вся сім'я Віртус Болоньї підтримує Акілле та його близьких і бажає йому якнайшвидшого одужання.

Давай, Ачі, ми всі з тобою, ми чекаємо на тебе!", – йдеться у заяві клубу.

Варто зазначити, що минулого сезону у Полонари вже діагностували рак, тоді це був рак яєчок. Після цієї новини форвард збірної Італії пройшов курс хіміотерапії і вибув з гри на місяць, перш ніж повернутися на майданчик.

Через мієлоїдну лейкемію Полонара пропускає фінальну серію чемпіонату Італії де Віртус перемагає Брешію 2-0.

Раніше з'явилася інформація, що відомий тренер відмовився від роботи в НБА заради клубу Євроліги.

Віртус Євроліга Збірна Італії Італія

Євроліга

Відомий тренер відмовився від роботи в НБА заради клубу Євроліги
Монако може залишитися без основного захисника
Кров чемпіонів – гра своя. Максим Кличко – про дебют у збірній України та проривний сезон у Франції
Чемпіон НБА-2014 залишить сенсацію Євроліги заради аутсайдера Західної конференції
Зірка НБА після 17 років у лізі може посилити клуб Євроліги

Останні новини