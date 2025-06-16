У гравця збірної Італії вдруге діагностували рак

Клуб Євроліги Віртус Болонья оголосив, що у його форварда Акілле Полонари діагностували рак.

Про це італійський клуб повідомив на своєму сайті.

Згідно з джерелом, протягом останніх кількох тижнів 33-річний баскетболіст пройшов додаткові спеціалізовані медичні обстеження, за результатами яких був поставлений діагноз мієлоїдна лейкемія.

Зараз Полонара госпіталізований до лікарні Sant'Orsola Malpighi в Болоньї, де він вже розпочав специфічну терапію.

"Вся сім'я Віртус Болоньї підтримує Акілле та його близьких і бажає йому якнайшвидшого одужання. Давай, Ачі, ми всі з тобою, ми чекаємо на тебе!", – йдеться у заяві клубу.

FORZA ACHI SIAMO TUTTI CON TE!

La grande famiglia della Virtus ti aspetta ❤️https://t.co/YFJdJpGe37 — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) June 16, 2025

Варто зазначити, що минулого сезону у Полонари вже діагностували рак, тоді це був рак яєчок. Після цієї новини форвард збірної Італії пройшов курс хіміотерапії і вибув з гри на місяць, перш ніж повернутися на майданчик.

Через мієлоїдну лейкемію Полонара пропускає фінальну серію чемпіонату Італії де Віртус перемагає Брешію 2-0.

Раніше з'явилася інформація, що відомий тренер відмовився від роботи в НБА заради клубу Євроліги.