У гравця збірної Італії вдруге діагностували рак
Клуб Євроліги Віртус Болонья оголосив, що у його форварда Акілле Полонари діагностували рак.
Про це італійський клуб повідомив на своєму сайті.
Згідно з джерелом, протягом останніх кількох тижнів 33-річний баскетболіст пройшов додаткові спеціалізовані медичні обстеження, за результатами яких був поставлений діагноз мієлоїдна лейкемія.
Зараз Полонара госпіталізований до лікарні Sant'Orsola Malpighi в Болоньї, де він вже розпочав специфічну терапію.
"Вся сім'я Віртус Болоньї підтримує Акілле та його близьких і бажає йому якнайшвидшого одужання.
Давай, Ачі, ми всі з тобою, ми чекаємо на тебе!", – йдеться у заяві клубу.
Варто зазначити, що минулого сезону у Полонари вже діагностували рак, тоді це був рак яєчок. Після цієї новини форвард збірної Італії пройшов курс хіміотерапії і вибув з гри на місяць, перш ніж повернутися на майданчик.
Через мієлоїдну лейкемію Полонара пропускає фінальну серію чемпіонату Італії де Віртус перемагає Брешію 2-0.
Раніше з'явилася інформація, що відомий тренер відмовився від роботи в НБА заради клубу Євроліги.