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Брукс: Грін – брудний гравець, і саме він винний у травмі Батлера

Олексій Погорелов — 26 квітня 2025, 10:16
Дреймонд Грін та Діллон Брукс
Дреймонд Грін та Діллон Брукс
Getty Images

Свінгмен Х'юстона Діллон Брукс став на захист свого одноклубника Амена Томпсона, якого звинувачують у травмі зірки Голден Стейт Джиммі Батлера.

Слова 29-річного канадця наводить ESPN.

Під час другого матчу серії плейоф цих команд Батлер жорстко приземлився на паркет через зіткнення у повітрі з Томпсоном.

Після цього інциденту в баскетбольному просторі представника Рокетс почали називати брудним гравцем. Проте Брукс знайшов того, хто винний у тому, що трапилося з Джимбо.

"Ні, Амен не брудний гравець. Я думаю, що брудний гравець – це Дреймонд Грін, який трохи підштовхнув його, як це роблять звичайні баскетболісти.

А Джиммі боровся у повітрі за підбір, і таке трапляється. Амен не брудний гравець. Він не має нічого спільного з тим, щоб бути брудним гравцем", – сказав Брукс.

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Наразі рахунок у протистоянні між Х'юстоном та Голден Стейт рівний – команди виграли по одному матчу на майданчику Рокетс.

Серія переїжджає у Сан-Франциско. В ніч на 27 квітня там відбудеться третя гра, яка розпочнеться о 03:30 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів першого раунду плейоф НБА.

Раніше стало відомо, що ЛеБрон Джеймс побив власний рекорд результативності у поєдинку проти Міннесоти в постсезоні.

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