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Грін отримав нагороду NBA Hustle Award

Олександр Булава — 25 квітня 2025, 22:40
Грін отримав нагороду NBA Hustle Award
NBA

Захисник Голден Стейт Ворріорз Дреймонд Грін переміг у номінації NBA Hustle Award 2024-25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Грін, який посів третє місце в голосуванні за найкращого оборонного гравця року, випередив Кейсона Воллеса (Оклахома) та Гершона Ябуселе (Філадельфії).

Нагорода Hustle відзначає гравців, які докладають зусиль, які не завжди відображаються в рахунку, але є важливими для успіху команди у матчі.

Протягом регулярного сезону-2024-25 Грін набирав у середньому 9,0 очок, 6,1 підбирання і 5,6 передачі за гру, закидаючи з гри 42,4%.

Раніше стало відомо, кого НБА визнала кращим клатчевим гравцем минулого регулярного сезону.

Дреймонд Грін НБА Голден Стейт Ворріорз

Голден Стейт Ворріорз

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