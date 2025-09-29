Згадали, що скоро старт сезону: Голден Стейт домовився про підписання трьої вільних агентів

Голден Стейт Ворріорз зробили перші кроки у поточному міжсезонні, досягнувши домовленості щодо підписання трьох вільних агентів.

Про це повідомляє ESPN.

Першим у цьому списку опинився багаторічний центровий Бостон Селтікс Ел Хорфорд. 39-річний домініканець погодився приєднатися до "воїнів", сторони підписали багаторічний контракт, подробиці якого не розкриваються.

Згодом до чемпіона НБА 2024 року приєдналися Гері Пейтон ІІ та Де'Ентоні Мелтон, які повернулися до складу Ворріорз. Вони обидва виступали за ГСВ минулого сезону. Проте Мелтон після розриву передньої хрестоподібної зв'язки коліна був обміняний в Бруклін. Хорфорд, Пейтон та Мелтон вийшли на ринок у статусі необмежено вільних агентів.

Варто зазначити, що всі ці угоди будуть офіційно підтверджені лігою після того, як вирішиться питання із Джонатаном Кумінгою – у 22-річного форварда є час до 1 жовтня, щоб прийняти кваліфікаційну пропозицію Голден Стейт.

Окрім вищезгаданої трійці, Ворріорз домовилися про контракт з новачком Віллом Річардом (обраний у другому раунді драфту-2025), а також із Джаредом Муча і Маркусом Монком (4-річниі контракти). Таким чином, у ростері Голден Стейт перед стартом нового регулярного сезону будуть 13 гравців.

