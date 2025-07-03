Ветеран Бостона приєднається до Голден Стейт

Досвідчений центровий Ел Хорфорд найближчим часом має поповнити ростер Голден Стейт Ворріорз.

Про це заявив журналіст НБА Білл Сіммонс під час свого подкасту.

Цього літа 39-річний домініканець вийшов на ринок вільних агентів. Він все ще не підписав ні з ким контракт, бо довгий час роздумував щодо потенційного завершення кар'єри.

За словами Сіммонса, а також його гостя журналіста The Ringer Роба Махоні, Хорфорд погодився приєднатися до Голден Стейт.

"Хорфорд їде в Голден Стейт", – сказав Сіммонс.

"Зараз у лізі це, по суті, вважається вирішеним питанням. Всі припускають, що Хорфорд стане гравцем Голден Стейт Ворріорз, і ми побачимо, чи станеться це в підсумку", – додав Махоні.

"Це відбувається", – підсумував Сіммонс.

Ел Хорфорд провів 18 сезонів в НБА. Він опинився у лізі в 2007 році, коли Атланта задрафтувала його під загальним третім піком.

Окрім Хоукс, бігмен виступав за такі команди, як Бостон, Філадельфія та Оклахома. У 2021 році він повернувся до стану "кельтів", з якими баскетболіст у 2024 році став чемпіоном НБА, вперше у його кар'єрі.

Хорфорд п'ять разів їздив на Матч всіх зірок та по одному разу потрапляв до символічної збірної новачків, захисних та кращих гравців сезону.

У минулому регулярному сезоні Ел Хорфорд взяв участь у 60 матчах, у яких набирав у середньому 9 очок, 6,2 підбирання та 2,1 передачі за 27,7 хвилини на паркеті.

Раніше стало відомо, що Лейкерс виграли боротьбу у низки топових команд НБА за Деандре Ейтона.