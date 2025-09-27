Лос-Анджелес Лейкерс дали новий контракт головному тренеру після одного року на чолі команди

Головний тренер Лос-Анджелес Лейкерс Джей Джей Редік отримав підтримку та довіру з боку фронт-офісу клубу у вигляді нового контракту.

Про це повідомляє сайт НБА.

Джей Джей Редік очолив Лейкерс влітку 2024 року, підписавши чотирирічну угоду. Всього через один сезон "пурпурово-золоті" вирішили продовжити співпрацю з 41-річним фахівцем. Умови нового контракту не розкриваються.

"Впевненість і віра. Ми вважаємо, що він особливий тренер з особливим голосом, який дійсно допомагає нам продовжувати визначати культуру досконалості Лейкерс. Ми просто хотіли чітко заявити, що це те, у що ми віримо, на що ми будемо спиратися і що наші гравці будуть формувати, продовжуючи розвивати ідентичність. Я думаю, що довгострокове планування є корисним для побудови цієї команди в майбутньому", – прокоментував новий контракт Редіка генменеджер та президент з баскетбольних операцій ЛАЛ Роб Пелінка.

У своєму дебютному сезоні Редік привів Лейкерс до 50 перемог у межах регулярного сезону НБА, завдяки чому команда вийшла у плейоф з третього місця Західної конференції. Проте в першому раунді постсезону "озерники" зазнали невдачі, програвши Міннесоті у п'яти матчах.

Після цього у відносинах між Лейкерс та головною зіркою команди ЛеБроном Джеймсом почалися проблеми, про які розповів журналіст Bleacher Report Ярон Вайцман.

Ці проблеми стали причиною того, що Джеймс був змушений скористатися опцією гравця на наступний сезон.