Чинний чемпіон світу приєднався до Голден Стейт у межах обміну з Брукліном

Голден Стейт та Бруклін провели обмін, у результаті якого Ворріорз отримали Денніса Шрьодера.

Про це повідомляє сайт НБА.

Чинний чемпіон світу у складі збірної Німеччини приєднався до "воїнів", які шукали собі ще одного розігруючого. Разом із ним команда із Сан-Франциско отримала майбутній драфт-пік другого раунда.

From Braunschweig, Germany to The Bay.



Welcome to #DubNation, Dennis Schröder 👏 pic.twitter.com/UeJADGN8pn — Golden State Warriors (@warriors) December 15, 2024

Нетс у свою чергу отримали травмованого Де'Ентоні Мелтона та три драфт-піки другого раунда.

Шрьодер має спливаючий контракт на 13 мільйонів доларів. Контракт Мелтона на 12,8 мільйона також завершиться наступного літа.

Нагадаємо, що днем раніше Маямі та Індіана також провели обмін.