Чинний чемпіон світу приєднався до Голден Стейт у межах обміну з Брукліном
Денніс Шрьодер
ESPN
Голден Стейт та Бруклін провели обмін, у результаті якого Ворріорз отримали Денніса Шрьодера.
Про це повідомляє сайт НБА.
Чинний чемпіон світу у складі збірної Німеччини приєднався до "воїнів", які шукали собі ще одного розігруючого. Разом із ним команда із Сан-Франциско отримала майбутній драфт-пік другого раунда.
Нетс у свою чергу отримали травмованого Де'Ентоні Мелтона та три драфт-піки другого раунда.
Шрьодер має спливаючий контракт на 13 мільйонів доларів. Контракт Мелтона на 12,8 мільйона також завершиться наступного літа.
Нагадаємо, що днем раніше Маямі та Індіана також провели обмін.