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Чинний чемпіон світу приєднався до Голден Стейт у межах обміну з Брукліном

Олексій Погорелов — 15 грудня 2024, 19:22
Чинний чемпіон світу приєднався до Голден Стейт у межах обміну з Брукліном
Денніс Шрьодер
ESPN

Голден Стейт та Бруклін провели обмін, у результаті якого Ворріорз отримали Денніса Шрьодера.

Про це повідомляє сайт НБА.

Чинний чемпіон світу у складі збірної Німеччини приєднався до "воїнів", які шукали собі ще одного розігруючого. Разом із ним команда із Сан-Франциско отримала майбутній драфт-пік другого раунда.

Нетс у свою чергу отримали травмованого Де'Ентоні Мелтона та три драфт-піки другого раунда.

Шрьодер має спливаючий контракт на 13 мільйонів доларів. Контракт Мелтона на 12,8 мільйона також завершиться наступного літа.

Нагадаємо, що днем раніше Маямі та Індіана також провели обмін.

Бруклін Голден Стейт Денніс Шрьодер

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