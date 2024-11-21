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Сезон для гравця Голден Стейт достроково завершився

Олексій Погорелов — 21 листопада 2024, 10:41
Сезон для гравця Голден Стейт достроково завершився
Де'Ентоні Мелтон
Golden State of Mind

Захисник Голден Стейт Ворріорз Де'Ентоні Мелтон пропустить решту сезону.

Про це повідомляє ESPN.

За інформаціэю джерела, 26-річний баскетболіст перенесе операцію на травмованому лівому коліні, через що його сезон буде достроково завершений.

Мелтон отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна у матчі за Далласом (120:117) 13 листопада.

Він зіграв лише в перших трьох іграх сезону, перш ніж травма спини вивела його з ладу на п'ять матчів. Гравець повернувся і зіграв ще три поєдинки, у двох з них вийшовши у старті.

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Де'Ентоні Мелтон приєднався до Ворріорз під час міжсезоння, підписавши однорічний контракт на 12,8 мільйона доларів.

У цьому сезоні Мелтон в середньому набирав 10,3 очка, 3,3 підбирання, 2,8 передачі та 1,2 перехоплення за гру.

Раніше стало відомо, що Філадельфія на певний час втратила Пола Джорджа, який знову травмував ліве коліно.

Голден Стейт

Голден Стейт

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