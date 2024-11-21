Сезон для гравця Голден Стейт достроково завершився

Захисник Голден Стейт Ворріорз Де'Ентоні Мелтон пропустить решту сезону.

Про це повідомляє ESPN.

За інформаціэю джерела, 26-річний баскетболіст перенесе операцію на травмованому лівому коліні, через що його сезон буде достроково завершений.

Мелтон отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна у матчі за Далласом (120:117) 13 листопада.

Він зіграв лише в перших трьох іграх сезону, перш ніж травма спини вивела його з ладу на п'ять матчів. Гравець повернувся і зіграв ще три поєдинки, у двох з них вийшовши у старті.

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Де'Ентоні Мелтон приєднався до Ворріорз під час міжсезоння, підписавши однорічний контракт на 12,8 мільйона доларів.

У цьому сезоні Мелтон в середньому набирав 10,3 очка, 3,3 підбирання, 2,8 передачі та 1,2 перехоплення за гру.

Раніше стало відомо, що Філадельфія на певний час втратила Пола Джорджа, який знову травмував ліве коліно.