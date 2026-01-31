Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Лідер Голден Стейт Каррі отримав ушкодження в матчі з Детройтом

Володимир Максименко — 31 січня 2026, 12:31
Лідер Голден Стейт Каррі отримав ушкодження в матчі з Детройтом
Стефен Каррі
Getty Images

Лідер Голден Стейт Стефен Каррі отримав ушкодження коліна у програному матчі НБА з Детройтом

Подробицями травми поділились у ESPN.

Під завершення третьої чверті досвідчений "Шеф" відчув дискомфорт у правому коліні, через що за допомогою медиків пішов до роздягальні та не повернувся в гру.

Головний тренер "воїнів" Стів Керр згодом заявив, що з плеймейкером все добре.

"Гадаю, він в порядку. Не думаю, що там щось серйозне, але ми повідомимо усі подробиці, якщо вони будуть", – сказав після гри фахівець.

У матчі з Пістонс Каррі провів 25 хвилин, за які набрав 23 очки, зібрав одне підбирання та віддав дві передачі.

Раніше повідомлялось, що через травму коліна на місяць вибув один з лідерів Денвера.

Стефен Каррі НБА Голден Стейт Ворріорз

Стефен Каррі

Каррі увійшов до двадцятки найрезультативніших гравців в історії НБА
Каррі побив унікальний рекорд Джордана в НБА
Феєричне повернення: Каррі перевершив рекорд Джордана в НБА
Визначились строки повернення Каррі після травми
Зірка Голден Стейт Каррі отримав травму у грі проти Х'юстона

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік